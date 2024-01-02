В ГИБДД Башкирии продолжают охоту за нетрезвыми водителями

Стражи дорог республики продолжают ловить на дорогах Башкортостана нетрезвых водителей. К сожалению, праздники уходят, но пьяных автолюбителей за рулем меньше не становится.

Главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов опубликовал в своем телеграм-канале видео проверок водителей. У некоторых из них алкотестер показывает превышение алкоголя свыше одного промилле - это достаточно серьезный показатель.

Отметим, что за управление транспортом в нетрезвом виде положен не только серьезный штраф, но и лишение водительских прав на срок в 1,5 года. За повторное подобное нарушение водитель может оказаться за решеткой.