Башкирия в 2023 году стала лидером трех туристических конкурсов

Башкортостан в прошедшем 2023 году показал ошеломляющие результаты в области туризма. Сразу в трех крупнейших туристических конкурсах регион стал лидером по количеству полученных наград.
Кроме этого, Башкортостан получил звания "Регион туристического сувенира" и "Регион событийного туризма". Для республики это очень серьезный прорыв на федеральном уровне.
Как отметил министр предпринимательства и туризма Башкортостана Рустем Афзалов, республика обладает огромными возможностями для привлечения туристов.
— В Башкортостане не только уникальная природа, богатое историческое и этноокультурное наследие, но и развитая сеть туристических маршрутов, проходят яркие событийные мероприятия. Мы активно работаем над развитием инфраструктуры туризма и привлечением инвестиций в эту отрасль, — прокомментировал руководитель ведомства.
Составлен рейтинг регионов по итогам проведения в Нижнем Новгороде финала Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2023 года.
В этом году в финале премии были презентованы 302 проекта из 54 регионов России и 6 проектов из 2 регионов Беларуси.
В рейтинге регионов по итогам Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2023 года первое место занял Башкортостан, набрав максимальное количество баллов — 66.
Кроме того, республика возглавила рейтинг регионов по итогам Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» 2023 года. Конкурс проходил в Твери с 1 по 3 декабря. Участие в финале приняли авторы 620 конкурсных позиций из 60 регионов страны.
По итогам Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» 2023 года победу одержала Республика Башкортостан — 90 баллов.
Башкортостан вместе с остальными лауреатами в номинации Попечительского совета премии «Регион туристической сувенирной продукции» и финалистами номинации «Регион событийного туризма» Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards — Кемеровской областью (Кузбасс), Республикой Хакасия, Пермским краем и Московской областью примет участие в финале Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards в Санкт-Петербурге в феврале 2024 года.
Кроме того, с 24 по 26 октября в Уфе прошел финал X Всероссийской туристской премии «Маршрут года», где были представлены 268 проектов из 56 регионов России и 2 проекта из Республики Беларусь.
Участниками рейтинга стали 40 регионов страны, представители которых поделили призовые места по итогам конкурса. Первое место заняла Республика Башкортостан.