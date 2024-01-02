Башкирия в 2023 году стала лидером трех туристических конкурсов

— В Башкортостане не только уникальная природа, богатое историческое и этноокультурное наследие, но и развитая сеть туристических маршрутов, проходят яркие событийные мероприятия. Мы активно работаем над развитием инфраструктуры туризма и привлечением инвестиций в эту отрасль, — прокомментировал руководитель ведомства.