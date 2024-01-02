В Башкирии с 2024 вырастет минимальный размер оплаты труда

При этом размер минимальной зарплаты (МЗП) в регионе с 2024 года составит 23 389 рублей для внебюджетной сферы с учетом уральского коэффициента 15% и регионального коэффициента 5,7% (впервые установленного по соглашению сторон социального партнерства Соглашения о минимальной заработной плате в Республике Башкортостан на 2023-2025 годы). Таким образом, во внебюджетном секторе зарплаты с 2024 года не могут быть ниже 23 389,6 рублей (для организаций, присоединившихся к трехстороннему соглашению по регулированию социально-трудовых отношений). Для бюджетников минимальные зарплаты будут равны уровню МРОТ — 22 128 рублей, при выполнении работником всех своих обязательств и при отработке нормы рабочего времени за полный месяц.