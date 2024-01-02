В Башкирии с 2024 вырастет минимальный размер оплаты труда

Отличная новость для жителей Башкирии - с 1 января 2024 года в регионе будет увеличен минимальный размер оплаты труда.
Ранее Президент России обозначил рост МРОТа на 18,5%. С учетом этого повышения уровень минимальной оплаты труда составит 22128 рублей с увеличением сразу более, чем на 3 тысячи рублей.
При этом размер минимальной зарплаты (МЗП) в регионе с 2024 года составит 23 389 рублей для внебюджетной сферы с учетом уральского коэффициента 15% и регионального коэффициента 5,7% (впервые установленного по соглашению сторон социального партнерства Соглашения о минимальной заработной плате в Республике Башкортостан на 2023-2025 годы). Таким образом, во внебюджетном секторе зарплаты с 2024 года не могут быть ниже 23 389,6 рублей (для организаций, присоединившихся к трехстороннему соглашению по регулированию социально-трудовых отношений). Для бюджетников минимальные зарплаты будут равны уровню МРОТ — 22 128 рублей, при выполнении работником всех своих обязательств и при отработке нормы рабочего времени за полный месяц.
— По поручению Президента ведется последовательная работа по увеличению минимального размера оплаты труда. С 1 января 2024 года МРОТ будет увеличен на 18,5% и составит 19242 рубля. С 2025 года мы должны вернуться к методике установления МРОТ в соотношении с медианной заработной платой. Для того, чтобы сохранить опережающие темпы роста МРОТ предлагается с 2025 года изменить то соотношение, по которому устанавливался МРОТ, и определить его на уровне не ниже 48%, — сказал Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков.
— Повышение минимального уровня заработных плат увеличивает и суммы отчислений работодателями страховых сумм за своих работников (это гарантия будущей пенсии работника и защита его от различных страховых случаев), увеличивает налоговую составляющую бюджета, ну и, конечно же, способствует повышению уровня доходов самих граждан. Ведь главная задача органов государственной власти — реальный рост доходов населения, сокращение бедности и неравенства в стране, — прокомментировала министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Ленара Иванова.
Для справки.
Медианная зарплата — это заработная плата, больше и меньше которой получают половина работающих граждан. Она рассчитывается Росстатом. По данным Росстата медианная зарплата в стране составляла: в 2019 году – 30 458 рублей, в 2020 году – 32 422 рубля, в 2021 году – 35 370 рублей, в 2022 году – 40 368 рублей.