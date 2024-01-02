В Башкирии в новогоднюю ночь родилось десять детей

В первую ночь нового года в Башкортостане родилось десять детей – четыре мальчика и шесть девочек. Родителей новорожденных в соцсетях поздравил глава республики. Радий Хабиров также поблагодарил медиков, которые «качественно, с душой выполняют свою работу в будни и в праздники». Именно малышам уже традиционно посвящён наш самый первый сюжет в новом году.

Пока вся страна ела оливье и смотрела новогоднее обращение Президента, Милена Шахназарян улучшала демографическую ситуацию страны. Её сын Эрик родился сразу после боя курантов – в 00:01. Не это ли настоящее новогоднее чудо?

Врачи говорят: «Эрик – настоящий богатырь». Его вес почти 4 килограмма, рост – 54 см. Для всех, кто родился в новогоднюю ночь, в Уфимском перинатальном центре выдают особые подарки.

Для главного врача городского перинатального центра это уже десятый по счёту Новый год, который она встречает на дежурстве. Говорит, праздники не являются исключением. И в такие дни медперсонал работает в обычном режиме.

Помимо столицы, перинатальный центр Уфы обслуживает ещё 16 районов республики. Алина Гизатуллина приехала рожать из Бураевского района. Её малыш родился за три дня до Нового года – 28 декабря. 1 января молодая мать пошла на выписку.