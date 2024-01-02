В Башкирии с начала года задержано более 70 нетрезвых водителей

С начала наступившего года сотрудники ГИБДД задержали более 70 нетрезвых водителей. Из них четверо сели за руль подшофе повторно.

В Уфе в новогоднюю ночь пьяный лихач за рулем «Лады» устроил ДТП на улице Гвардейской, врезавшись в «Киа». Пострадали водитель и пассажир корейского автомобиля. Виновник скрылся, но на Затонском мосту врезался в бетонное заграждение, где его и задержали. Ещё одного нетрезвого водителя, совершившего аварию в Стерлитамакском районе, инспекторы поймали, когда он забежал домой.