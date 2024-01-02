В Уфе проверили работу общественного транспорта

Сегодня представители руководства регионального Минтранса, отдела управления перевозок администрации столицы и «Башавтотранса» проверили работу автобусов в праздничные дни. С 30 декабря по 8 января общественный транспорт ходит по расписанию выходного дня – с 6:00 до 22:00. Одной из точек проверки стала остановка «Дом печати», где проходят девять городских маршрутов и 12 пригородных.