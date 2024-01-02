В Москве изготовили костюм для будущего Музея кочевых цивилизаций в Башкирии

Мастера из Москвы изготовили костюм золотоордынца для будущего Евразийского музея кочевых цивилизаций в Чишминском районе. Он включает в себя обмундирование и амуницию воина той эпохи. Работа выполнена вручную.

Золочение узоров и выделка надписей на арабском – кропотливая работа. Шрифт и его размер подбирался изначально на компьютере. Наручи состояли из двух половин и защищали руки воина в боях. Костюм по задумке принадлежал титулованному бойцу. По этой причине халат отшивают вручную из шёлка. Специальный наполнитель превращает одежду обычную – в поддоспешную. Кожаные сапоги сшивали особым образом, учитывая кочевой образ воинов.

Московские мастера после получения заказа провели историческое исследование. Образ воина вышел собирательным.Стрелы будут в колчане, но их всё равно изготовили с исторической точностью. Узкие, чуть пошире и широкие для охоты. Выполнена вручную и кольчуга.

В конце декабря костюм привезли в республику. Он получился унифицированным, а география мест, где носили такое обмундирование, – обширной. Для манекена детали костюма сделали немного легче оригинальных – у золотоордынца только кольчуга весила около 15 килограммов.