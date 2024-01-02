В Уфе прошёл конкурс самоваров

Конкурс самоваров прошёл в Уфе в рамках фестиваля «Терра зима». В нём приняли участие частные коллекционеры из Башкортостана и различных регионов России, организации общественного питания, администрации районов.

Тот случай, когда со своим самоваром можно и нужно приезжать. На фестиваль новогодних каникул «Терра зима» съехались коллекционеры разных национальностей со всей республики: удмурты, башкиры, марийцы, татары. Каждый угощал гостей горячим чаем из «пузатых красавцев» и национальными блюдами.

Каждый участник подошёл к конкурсу с креативом. Жительница Кугарчинского района Файма Акъюлова в этот день сама стала самоваром. Она надела костюм золотого котелка. Кроме того, представила почти всю свою коллекцию, в которой насчитывается почти 40 различных видов.

Самоварщики состязались в мастерстве заваривания чая и проявляли фантазию при презентации гостеприимства. Не помешала и морозная погода. Участники демонстрировали правильное заваривание согревающего напитка.

Некоторые самовары являются долгожителями. Один из таких – из Стерлибашевского района. Золотой чан, которому почти 80 лет, по сей день передается из поколения в поколение.