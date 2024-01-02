В Уфе прошёл конкурс самоваров

Конкурс самоваров прошёл в Уфе в рамках фестиваля «Терра зима». В нём приняли участие частные коллекционеры из Башкортостана и различных регионов России, организации общественного питания, администрации районов.
Тот случай, когда со своим самоваром можно и нужно приезжать. На фестиваль новогодних каникул «Терра зима» съехались коллекционеры разных национальностей со всей республики: удмурты, башкиры, марийцы, татары. Каждый угощал гостей горячим чаем из «пузатых красавцев» и национальными блюдами.
Каждый участник подошёл к конкурсу с креативом. Жительница Кугарчинского района Файма Акъюлова в этот день сама стала самоваром. Она надела костюм золотого котелка. Кроме того, представила почти всю свою коллекцию, в которой насчитывается почти 40 различных видов.
Самоварщики состязались в мастерстве заваривания чая и проявляли фантазию при презентации гостеприимства. Не помешала и морозная погода. Участники демонстрировали правильное заваривание согревающего напитка.
Некоторые самовары являются долгожителями. Один из таких – из Стерлибашевского района. Золотой чан, которому почти 80 лет, по сей день передается из поколения в поколение.
Гости смогли отведать чай из разных видов самоваров, от малого до большого. На фестиваль также были привезены большие самовары из Москвы, которые не состязались. Из 36 участвующих члены жюри выберут лучший самовар, владелец которого заберёт главный приз – 150 тысяч рублей.