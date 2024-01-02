Волонтёры из Башкирии отправили бойцам СВО рождественских ангелов

К бойцам СВО на передовую «полетели» рождественские ангелы из Бирска. Куклы-обереги изготовили взрослые и дети. Они делаются легко и просто, без применения иголок. В посылки солдатам вложили и авторские открытки со словами поздравлений и добрых пожеланий.

Три витка и три узелка со словами молитвы – каждый вкладывает в свою рождественскую куклу частичку души. Такие поделки считаются особенными украшениями и ценными подарками. Они несут любовь, теплоту и защиту. Выполняются в самой простой технике. Нужны лишь синтепон, сеточка, фоамиран, нитка и декоративные элементы.

У кого-то из ребят папа, у кого-то брат, дядя и даже дедушка прямо сейчас защищает интересы страны в зоне СВО. Вместо того, чтобы переживать дома, молодежь собирается в музее и делает что-то полезное для бойцов. Помимо оберегов, здесь они оформляют авторские открытки. Получить такой привет с родины бойцам будет приятно вдвойне.

В этой ремесленной гостиной проводят различные мастер-классы. Здесь все показывают на примере и разъясняют нюансы создания будущих шедевров. Можно обучиться и лепке, и шитью, и изготовлению сувениров. А в преддверии Нового года и Рождества Христова решили собрать в гостиной тех, кто хочет по-особому поздравить бойцов.