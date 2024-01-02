В Башкирии прошла новогодняя акция «Забег обещаний»

Цель – не время или скорость, а исполнение желания. 1 января в Башкортостане, как и по всей стране, прошёл уже традиционный новогодний «Забег обещаний».
Для участия необходимо было получить специальный номер, написать на нём своё обещание и пробежать 2024 метра ради своей мечты. В Уфе акция стартовала одновременно на пяти площадках. Из олимпийского парка Сочи министр спорта республики Руслан Хабибов передал привет участникам, где также пробежал дистанцию «Забега обещаний». Организаторы уверены, что если записать свою цель, то она непременно сбудется.
«Забег обещаний» прошёл и в Иглинской районе. Трасса в этом году пролегала в парке им. Иглиной. Десятки человек собрались, чтобы дать старт началу исполнения своих желаний. И каждый написал его на груди. Кто-то хочет больше времени проводить с семьей, путешествовать. А некоторые твердо решили избавиться от вредных привычек.