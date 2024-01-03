В БГМУ организовали фестиваль «Дружба народов»

В здоровом теле – здоровый дух. Новогодние каникулы студенты Башкирского медицинского университета проводят по-спортивному. Там для иностранных обучающихся, у которых нет возможности на праздники уехать на родину, организовали фестиваль «Дружба народов».
Помимо различных состязаний, желающие могут, например, просто покататься на коньках. Многие, кстати, особенно уроженцы южных стран, на каток выходят впервые. Такие занятия, по словам самих студентов и руководства, помогают коллективу сплачиваться.