В БГМУ организовали фестиваль «Дружба народов»

В здоровом теле – здоровый дух. Новогодние каникулы студенты Башкирского медицинского университета проводят по-спортивному. Там для иностранных обучающихся, у которых нет возможности на праздники уехать на родину, организовали фестиваль «Дружба народов».

Помимо различных состязаний, желающие могут, например, просто покататься на коньках. Многие, кстати, особенно уроженцы южных стран, на каток выходят впервые. Такие занятия, по словам самих студентов и руководства, помогают коллективу сплачиваться.

Я очень много падал, прежде чем научиться. Было очень больно. И сейчас я жду зиму, чтобы покататься на коньках. Это на самом деле очень весело.

Паршат Мурари, студент БГМУ
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