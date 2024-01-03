В Башкирии мужчина получил сильные ожоги во время укладки теплого пола

Пожар случился в селе Ермухаметово Туймазинского района Башкирии. По информации пресс-службы МЧС по региону, мужчина, 1977 года рождения, опрыскивал в кухне полы специальным раствором перед укладкой теплого пола.

Известно, что в помещении был установлен настенный газовый котел, на который попал раствор, что и послужило причиной возгорания. Хозяин пытался потушить пожар самостоятельно.

На месте происшествия пожарные приступили к тушению огня в комнате площадью 80 квадратных метров. В результате пожара пострадал сельчанин: он получил ожоги лица и рук, но отказался от госпитализации, отметили в ведомстве.

Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют жителям частных домов приобрести огнетушители, которые помогут потушить возгорание на начальной стадии.