На дорогах Башкирии действуют ограничения из-за сильного ветра и метели

Разбушевавшаяся непогода стала причиной введения ограничения движения на дорогах республики: в Башкирии ожидаются сильный ветер, низовые метели и ухудшение видимости.

Как сообщил руководитель ГИБДД по региону Владимир Севастьянов, на некоторых участках дорог ограничения уже действуют, на некоторых из них они будут продлены:

- Р-240 Уфа – Оренбург со 112 км (Рощинский) по 206 км (обход Мелеуз) для пассажирских автобусов, легковых такси и грузового транспорта до 12:00;

- с 206 км (обход Мелеуз) по 272 (Новомурапталово, Куюргазинский район) для всех видов транспорта;

- Стерлитамак – Белорецк – Магнитогорск со 115 км по 249 для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузового транспорта до 16:00;

- Белорецк – Учалы – Миасс со 2 по 99 км для пассажирских автобусов, маршрутных такси и легковых такси, грузового транспорта до 16:00;

- Уфа – Инзер – Белорецк с 67 по 205 км для пассажирских автобусов, маршрутных такси и легковых такси, грузового транспорта до 16:00.