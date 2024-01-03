В Башкирии автоугонщик не смог выбраться из кювета и уснул

В полицию с заявлением об угоне автомобиля «Рено Логан» обратился житель деревни Мари-Менеуз.

Сотрудники уголовного розыска отыскали угнанную машину в Краснокамском районе республики. Иномарка имела механические повреждения. Управлял транспортным средством ранее судимый 20-летний родственник заявителя.

По предварительной версии правоохранителей, подозреваемый угнал машину для того, чтобы покататься. Он узнал, где находятся ключи, дождался, когда все родственники уснут, сел в автомобиль и отправился в своим друзьям.

Установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и съехал в кювет, откуда самостоятельно выбраться не смог и остался спать в салоне.

По факту угона возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.