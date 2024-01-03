В этом году планируют повысить штрафы за недопуск газовщиков в квартиру

Согласно проекту документа, за недопуск в помещение представителей газовых служб и сотрудников, обслуживающих вентиляционные каналы, штраф будет повышен. Поправки должны были заработать с 1 января. Однако итоговый вариант документа не утвержден.

В настоящее время штраф для граждан составляет 1-2 тысячи рублей. Законопроектом предлагается увеличить его до 5-10 тысяч. Максимальная сумма штрафа для должностных лиц может составить до 100 тысяч рублей, для юридических – до 500 тысяч.