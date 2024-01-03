В башкирских Учалах открылся молодежный центр – Радий Хабиров

У молодежи Учалинского района теперь есть свой молодежный центр. Об этом в своих социальных сетях написал Глава Башкирии Радий Хабиров. На сегодняшний день это – единственный такой объект на весь город и район.

В центре есть все для интересного досуга: ребята могут обмениваться мнениями, делиться своими знаниями, танцевать, записывать музыку, играть в компьютерные игры и многое другое.

Дом молодежи в Учалах стал одним из трех объектов, на реновацию которых мы получили деньги из федерального бюджета – по проекту «Развитие системы поддержки молодёжи («Молодёжь России»)» нацпроекта «Образование». Радий Хабиров, Глава Башкирии

По словам лидера республики, в ближайшее время будут открыты еще два объекта – Дом молодежи в Нефтекамске и Республиканский молодежный психологический центр в Уфе. В настоящее время психологический центр уже принимает всех желающих, в том числе участников спецоперации и членов их семей.

Открытие еще двух молодежных центров – в Кумертау и Краснокамском районе Башкирии – запланировано на март этого года. Сейчас в них ведется ремонт на средства из республиканского бюджета.

Наша цель – чтобы такие молодежные пространства появлялись по всему Башкортостану. Чтобы активным ребятам было где собираться и куда приложить свои таланты. Радий Хабиров, Глава Башкирии