В башкирских Учалах открылся молодежный центр – Радий Хабиров

У молодежи Учалинского района теперь есть свой молодежный центр. Об этом в своих социальных сетях написал Глава Башкирии Радий Хабиров. На сегодняшний день это – единственный такой объект на весь город и район.
В центре есть все для интересного досуга: ребята могут обмениваться мнениями, делиться своими знаниями, танцевать, записывать музыку, играть в компьютерные игры и многое другое.
По словам лидера республики, в ближайшее время будут открыты еще два объекта – Дом молодежи в Нефтекамске и Республиканский молодежный психологический центр в Уфе. В настоящее время психологический центр уже принимает всех желающих, в том числе участников спецоперации и членов их семей.
Открытие еще двух молодежных центров – в Кумертау и Краснокамском районе Башкирии – запланировано на март этого года. Сейчас в них ведется ремонт на средства из республиканского бюджета.
Фото: телеграм-канал Радия Хабирова