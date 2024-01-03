В УГЗ Уфы прокомментировали инцидент с сорвавшимся лифтом с пассажирами

В ночь с 1 на 2 января в Единую дежурно-диспетчерскую службу столицы поступило сообщение о том, что в многоэтажке по улице Революционной, 68 с шестого этажа сорвался лифт, в котором находились пассажиры.

По информации ведомства, в подъемнике произошел технический сбой, когда в кабину вошли 5 человек. В этот момент лифт поехал вниз и кабину заблокировало.

На место выехала аварийная бригада. Пассажиров освободили из кабины, их осмотрели медики. По результатам осмотра подъемника было установлено, что срыва кабины не произошло.

Никто не пострадал. Лифтовая компания проведет ремонтные работы 4 января.