Из Уфы в зону СВО проводили бойцов мотострелкового полка «Башкортостан»

Сегодня из Уфы в зону проведения специальной военной операции отправились бойцы мотострелкового полка «Башкортостан». Все они приехали домой в краткосрочный отпуск. Им повезло провести его с близкими и встретить Новый год в кругу семьи. К слову, некоторые до последнего не говорили родным, что приедут в отпуск к 31 декабря, поэтому получился такой праздничный подарок.

Проводить своих солдат приехали родственники и друзья. С собой в дорогу бойцы брали посылки. Не только для себя, но и для сослуживцев, которые находятся в зоне СВО. К месту несения службы, солдат доставят транспортом, выделенных республикой. На построении перед отправкой также прошла церемонии награждения. Одному из военнослужащих была вручена медаль генерала Шаймуратова. И по традиции перед отправкой бойцы именного полка трижды произнесли боевой клич.