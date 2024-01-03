В Уфе прошло заседание комиссии республики по ЧС

В республике произошло 38 пожаров, в которых уже погибло 6 человек. Мы не хотим повторить прошлогоднюю ситуацию, потому что за 10 дней прошлогодних новогодних праздников в республике погибло 18 человек, а за январь погибло 38 человек. Поэтому сегодня с главой администрации и руководителями сельского совета, Главного управления МЧС и Государственного комитета ещё раз поставил задачу – провести как можно больше профилактических рейдов.

Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан