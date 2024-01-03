В Уфе прошло заседание комиссии республики по ЧС

Сегодня в Уфе прошло заседание комиссии республики по чрезвычайным ситуациям. Оно прошло в Главном управлении МЧС по Башкортостану и касалось вопросов оперативной обстановки в регионе. Участие приняли руководители профильных ведомств, сотрудники диспетчерских служб муниципалитетов.

В период праздничных дней в республике введен особый противопожарный режим. Он касается в том числе и мест массового отдыха людей. Кроме того, проведено более 2 тыс. профилактических рейдов в садовых товариществах, частном секторе городов и селах. К сожалению, в наступившем году в Туймазинском, Аскинском, Благоварском и Чишминском районах уже случились трагедии, унёсшие жизни людей.

В республике произошло 38 пожаров, в которых уже погибло 6 человек. Мы не хотим повторить прошлогоднюю ситуацию, потому что за 10 дней прошлогодних новогодних праздников в республике погибло 18 человек, а за январь погибло 38 человек. Поэтому сегодня с главой администрации и руководителями сельского совета, Главного управления МЧС и Государственного комитета ещё раз поставил задачу – провести как можно больше профилактических рейдов.

Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан
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