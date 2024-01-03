В Уфе прошло заседание комиссии республики по ЧС

Сегодня в Уфе прошло заседание комиссии республики по чрезвычайным ситуациям. Оно прошло в Главном управлении МЧС по Башкортостану и касалось вопросов оперативной обстановки в регионе. Участие приняли руководители профильных ведомств, сотрудники диспетчерских служб муниципалитетов.
В период праздничных дней в республике введен особый противопожарный режим. Он касается в том числе и мест массового отдыха людей. Кроме того, проведено более 2 тыс. профилактических рейдов в садовых товариществах, частном секторе городов и селах. К сожалению, в наступившем году в Туймазинском, Аскинском, Благоварском и Чишминском районах уже случились трагедии, унёсшие жизни людей.