В Уфе из-за гололёда увеличилось количество обращений в травмпункт

Из-за гололеда количество обращений в травмпункт стало больше на 30 %. Чаще всего, пострадавшим на скользкой дороге диагностируют переломы верхних и нижних конечностей. Детей же подстерегает дополнительная опасность – кататься школьники предпочитают ближе к дому, а вот горку выбирают несанкционированную.

По такому сценарию ежедневно травмпункт попадают более 100 человек. Уфимке Татьяне Шишкиной не пришлось резать салаты к новогоднему столу – накануне праздника женщина оказалась в гипсе.

Шла во дворе упала. Упала, потому что ТСЖ «Комфорт» ничего не делают, песок не сыплют. Татьяна Шишкина

Из-за гололеда пациентов, обратившихся в травмпункт, возросло на треть. Чаще всего, увечья получают люди старшего поколения. Однако, в праздничные дни рискуют пострадать на улице – люди разных возрастов. Кто-то теряет равновесие во дворе, кто-то, торопясь, на работу.

В самом центре упала на Коммунистической, возле университета. Елена Зверева

Чаще всего это травмы верхних конечностей. Вадим Фадеев, заведующий травмпунктом ГКБ № 21

Запрещающие знаки не только игнорируют, но и срывают. Однако, от увечий такие кардинальные меры все равно не спасут. Переубедить отдыхающих в опасности стихийной горки, зачастую бывает непросто.

Молодежь приходит на несанкционированный аттракцион – самостоятельно. Со старшими они не спорят, но удивляются, что катание здесь запрещено.

Аргумент, в большинстве случаев, для таких экстремалов – катаются на горке все или я не первый год прихожу именно сюда. в основном, облюбовали Набережную реки Уфы местные жители.

Опасность в том, что они могут въехать в деревья. Александр Сагин, начальник УГЗ по Октябрьскому району г. Уфы