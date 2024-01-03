В Уфе из-за гололёда увеличилось количество обращений в травмпункт

Из-за гололеда количество обращений в травмпункт стало больше на 30 %. Чаще всего, пострадавшим на скользкой дороге диагностируют переломы верхних и нижних конечностей. Детей же подстерегает дополнительная опасность – кататься школьники предпочитают ближе к дому, а вот горку выбирают несанкционированную.
По такому сценарию ежедневно травмпункт попадают более 100 человек. Уфимке Татьяне Шишкиной не пришлось резать салаты к новогоднему столу – накануне праздника женщина оказалась в гипсе.
Из-за гололеда пациентов, обратившихся в травмпункт, возросло на треть. Чаще всего, увечья получают люди старшего поколения. Однако, в праздничные дни рискуют пострадать на улице – люди разных возрастов. Кто-то теряет равновесие во дворе, кто-то, торопясь, на работу.
Запрещающие знаки не только игнорируют, но и срывают. Однако, от увечий такие кардинальные меры все равно не спасут. Переубедить отдыхающих в опасности стихийной горки, зачастую бывает непросто.
Молодежь приходит на несанкционированный аттракцион – самостоятельно. Со старшими они не спорят, но удивляются, что катание здесь запрещено.
Аргумент, в большинстве случаев, для таких экстремалов – катаются на горке все или я не первый год прихожу именно сюда. в основном, облюбовали Набережную реки Уфы местные жители.
В этом году один ребенок уже получил травму, катаясь на стихийной горке. Ответственность за травмы на стихийной горке ложится на отдыхающего, в некоторых случаях можно схлопотать штраф. Но опустошенный кошелек меньшее из зол если сравнить с тем, чем может обернуться, казалось бы, безобидное зимнее развлечение.