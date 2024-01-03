В Уфе прошёл парад Снегурочек в рамках новогоднего фестиваля «Терра зима»

В Уфе прошёл парад Снегурочек в рамках новогоднего фестиваля «Терра зима». В событии приняли участие более 500 башкирских красавиц, которые очаровали посетителей фестиваля.

Шествие возглавлял духовой оркестр Дедов Морозов, исполняя такие песни как «В лесу родилась елочка», «Три белых коня», «Кабы не было зимы» и другие зимние композиции. Снегурочки хором подпевали оркестру.