В Уфе для детей работников культуры провели новогодние представления

Ёлка от профсоюза. Для детей работников культуры в Уфе прошли новогодние представления. На мероприятие приехали представители отрасли из 20 районов и городов республики, а также дети участников спецоперации.
Спектакль показали на сцене Национального молодежного театра. Профсоюзы проводят новогодние представления ежегодно и являются организаторами наибольшего количества ёлок. Для посетителей праздника подготовили сладкие гостинцы. По словам родителей, такие мероприятия дарят детям чуточку волшебства в эти каникулы.