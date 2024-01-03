В Башкирии в Зианчуринском районе отремонтировали Центр культуры и досуга

Чтобы село жило ¬– с такими словами обратились жители села Кананикольское Зианчуринского района к главе республики в позапрошлом году на прямую линию. В Центре культуры и досуга больше 40 лет не проводился ремонт крыши, а оконные рамы уже не защищали от сквозняков. В селе для многих – это центр жизни, и местные очень хотели, чтобы она не останавливалась. Их просьба была услышана.

Разлюбить их невозможно. Но доля правды в этой шутке есть. Своего они добились. А хотели не так много ¬– тёплого помещения и не протекающую крышу. Это только в клипах под дождем петь атмосферно, а в жизни такая сомнительная романтика надоедает быстро.

Здание построено в 1980 году, ремонт с тех пор здесь не проводился. Под одной прохудившейся крышей с актовым залом здесь находилась и библиотека. Вот уж точно её сотрудники хранители книг.

Себя жители села называют – мосали. Их история идёт от создания медеплавильное завода в 18 веке. Основали его браться Мосолова. Они же и перевезли две сотни крепостных со своего старого производства в Калужской области. Рабочих называли «мосали» – жители города Мосальска, потомки приезжих варягов и вятичей. Местные, считая их своими предками, и себя относят к мосалям. Отличить сельчан можно по говору.

Центр культуры здесь – центр жизни села. До Зилаира 100 км, и ДК для многих единственное развлечение и отдушина. Поэтому местные жители и обратились к районной администрации и к правительству республики с просьбой помочь отремонтировать кананикольский центр культуры. И вот спустя меньше года работы завершены.

Местные, конечно, были бы рады еще замененной проводке и новой системе отопления. Это надеются кананикольцы впереди. Но есть одно, что, наверное, ни администрация, ни правительство республики не в силах решить.