В новом году свой юбилей отпраздновала звезда мирового спорта Рима Баталова

Более 30 лет она защищала на международных спортивных аренах честь СССР, России и Башкортостана. Она – 13-кратная чемпионка Паралимпийских игр. По количеству спортивных наград и достижений Риме Баталовой нет равных в мире. Спортивная редакция телеканала БСТ проследила жизненный путь чемпионки от первых медалей до работы после завершения карьеры.

Первого успеха на Паралимпийских играх Рима Баталова добилась в Сеуле. Тогда, в 1988 году, она завоевала две золотые и одну бронзовую награды. Из Барселоны привезла пять медалей, из Атланты – ещё четыре, три – из Сиднея. А между ними – множество побед на чемпионатах мира, Европы и России.

Спортивный путь Римы Акбердиновны начался в 13 лет. Тогда она переехала в Уфу для учебы в школу слабовидящих. Там она начала заниматься в секции легкой атлетики. По количеству спортивных наград и достижений Риме Баталовой – нет равных в мире. За свои выдающиеся успехи она занесена в Книгу рекордов Гиннесса.

Спортивных успехов Римы Акбердиновны, возможно, и не случилось бы без надёжного и крепкого тыла за спиной. С чемпионкой всегда была её семья – муж Минислам и дочь Олеся. В этом доме всегда рады гостям, ни один Новый год не проходит без друзей и близких.

Покорив спортивный олимп, чемпионка по легкой атлетике решила помогать будущим чемпионам. Так родилась идея о создании фонда. Он был основан в 2012 году. За годы его работы проведено свыше 1000 социальных и спортивных мероприятий в городах и районах Республики Башкортостан. Многие проекты становятся победителями конкурса Фонда Президентских грантов.

Премия «Молодость нации» стала традиционным праздником спорта для Башкортостана. Здесь отмечаются спортсмены с ограниченными возможностями и их тренеры. Премия вручается в нескольких номинациях. Среди них «Прорыв года», «Воспитать чемпиона», «Надежда паралимпийского спорта».

Я бы хотела этим мероприятием показать, что всё возможно. Что наши ребята равные среди равных, чтобы они себя чувствовали равными. Рима Баталова, депутат Государственной думы РФ, многократная паралимпийская чемпионка