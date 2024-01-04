В новом году свой юбилей отпраздновала звезда мирового спорта Рима Баталова

Более 30 лет она защищала на международных спортивных аренах честь СССР, России и Башкортостана. Она – 13-кратная чемпионка Паралимпийских игр. По количеству спортивных наград и достижений Риме Баталовой нет равных в мире. Спортивная редакция телеканала БСТ проследила жизненный путь чемпионки от первых медалей до работы после завершения карьеры.

Первого успеха на Паралимпийских играх Рима Баталова добилась в Сеуле. Тогда, в 1988 году, она завоевала две золотые и одну бронзовую награды. Из Барселоны привезла пять медалей, из Атланты – ещё четыре, три – из Сиднея. А между ними – множество побед на чемпионатах мира, Европы и России.

Спортивный путь Римы Акбердиновны начался в 13 лет. Тогда она переехала в Уфу для учебы в школу слабовидящих. Там она начала заниматься в секции легкой атлетики. По количеству спортивных наград и достижений Риме Баталовой – нет равных в мире. За свои выдающиеся успехи она занесена в Книгу рекордов Гиннесса.

Спортивных успехов Римы Акбердиновны, возможно, и не случилось бы без надёжного и крепкого тыла за спиной. С чемпионкой всегда была её семья – муж Минислам и дочь Олеся. В этом доме всегда рады гостям, ни один Новый год не проходит без друзей и близких.

Покорив спортивный олимп, чемпионка по легкой атлетике решила помогать будущим чемпионам. Так родилась идея о создании фонда. Он был основан в 2012 году. За годы его работы проведено свыше 1000 социальных и спортивных мероприятий в городах и районах Республики Башкортостан. Многие проекты становятся победителями конкурса Фонда Президентских грантов.

Фото №1 - В новом году свой юбилей отпраздновала звезда мирового спорта Рима Баталова

Премия «Молодость нации» стала традиционным праздником спорта для Башкортостана. Здесь отмечаются спортсмены с ограниченными возможностями и их тренеры. Премия вручается в нескольких номинациях. Среди них «Прорыв года», «Воспитать чемпиона», «Надежда паралимпийского спорта».

Я бы хотела этим мероприятием показать, что всё возможно. Что наши ребята равные среди равных, чтобы они себя чувствовали равными.

Рима Баталова, депутат Государственной думы РФ, многократная паралимпийская чемпионка

Основанная легендой российского спорта Римой Баталовой премия «Молодость нации» вносит большой вклад в развитие детско-юношеского спорта. Она придаёт юным спортсменам сил и мотивации, подталкивает их к новым победам и свершениям.

Республика Башкортостан. Международная выставка-форум «Россия»
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями