В Уфе мужчина и женщина погибли при странных обстоятельствах

В Уфе 4 января произошёл несчастный случай. Подробности инцидента сообщили в МЧС региона.
На улице Станционной в частном доме произошло горение. Информация об этом поступила в экстренные службы около часу ночи. Прибывшие спасатели обнаружили прогар на полу на площади 0,5 кв.м. Само горение было ликвидировано до прибытия пожарных.
В доме без признаков жизни нашли тела 51-летнего мужчины и 46-летней женщины. Родственники сообщили, что последний раз видели пару 31 декабря.
На месте работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России. Причина, время смерти и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Фото: МЧС по РБ.