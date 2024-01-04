В Башкирии на переезде поезд снёс автомобиль

3 января на переезде Куйбышевской железной дороги зафиксировали дорожно-транспортное происшествие. Инцидент произошёл около семи часов вечера недалеко от станции Дарьино.

Пригородный поезд Кумертау-Уфа допустил наезд на легковой автомобиль ВАЗ-2114, который выехал на переезд и застрял. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

В салоне авто находились два человека и маленький ребёнок. Пострадавших в ДТП нет — семья успела покинуть авто до столкновения. Пригородный поезд продолжил движение с отставание от графика 1 час 30 минут.