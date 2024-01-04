Из Уфы вывезли более 53 тысяч тонн снега

Смена мороза и тепла приводит к метелям, гололеду, снежному накату, налипанию снега и другим неблагоприятным для людей погодным явлениям.

Основное внимание коммунальных служб столицы уделено расчистке улично-дорожной сети. Так, за прошедшие сутки было использовано более 330 тонн реагентов, а вывезено из города более 9 тысяч кубометров снега. Отмечается, что всего с начала сезона из Уфы вывезли 53 тысячи тонны снежных масс.