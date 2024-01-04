В Башкирии продлили все ограничения на трассах

Главный Госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов сообщил, что на дорогах федерального и регионального значений продлили все ограничения. Из-за непогоды запрет на проезд продлили до 12:00.

Фото №1 - В Башкирии продлили все ограничения на трассах

Вчера в целях обеспечения безопасности дорожного движения на участках автодорог было введено ограничение для пассажирского и грузового транспорта, а в отдельных районах совместно с балансодержателями дорог вовсе приняли решение временно ограничить движение для всех категорий транспортных средств. Сегодня с учетом погодных условий все ограничения на автодорогах Башкортостана продлеваются до 12 часов. Об открытии движения будет сообщено дополнительно.

Владимир Севастьянов, глава ГИБДД РБ 

По данным ГИБДД республики, временно закрыто движение для грузового транспорта на следующих участках:

в Абзелиловском, Белорецком районах по автодороге Стерлитамак – Белорецк - Магнитогорск км 115+000 – км 276+000;

в Учалинском и Белорецком районах по автодороге Белорецк-Учалы-Миасс на участке км 2+000 – км 93+000;

в Бирском, Мишкинском, Караидельском, Дуванском районах по автодороге Бирск – Тастуба – Сатка на участке км 0+000 – км 204+000;

в Иглинском районе по автодорогам:

М-5 «Урал»-Улу-Теляк на участке км 0+000 – км 10+600,

М-5 «Урал»-Иглино на участке км 0+000 – км 5+400;

Иглино – Красный Восход на участке км 0+000 – км 51+800,

Иглино – Кальтовка на участке км 0+000 – км 7+800,

М-5 «Урал» – Пятилетка на участке км 0+000 – км 3+800.

7eget
БАШКОРТТАР-БСТ