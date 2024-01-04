В Башкирии продлили все ограничения на трассах

Вчера в целях обеспечения безопасности дорожного движения на участках автодорог было введено ограничение для пассажирского и грузового транспорта, а в отдельных районах совместно с балансодержателями дорог вовсе приняли решение временно ограничить движение для всех категорий транспортных средств. Сегодня с учетом погодных условий все ограничения на автодорогах Башкортостана продлеваются до 12 часов. Об открытии движения будет сообщено дополнительно.

Владимир Севастьянов, глава ГИБДД РБ