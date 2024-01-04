В Башкирии продлили все ограничения на трассах

Главный Госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов сообщил, что на дорогах федерального и регионального значений продлили все ограничения. Из-за непогоды запрет на проезд продлили до 12:00.
По данным ГИБДД республики, временно закрыто движение для грузового транспорта на следующих участках:
в Абзелиловском, Белорецком районах по автодороге Стерлитамак – Белорецк - Магнитогорск км 115+000 – км 276+000;
в Учалинском и Белорецком районах по автодороге Белорецк-Учалы-Миасс на участке км 2+000 – км 93+000;
в Бирском, Мишкинском, Караидельском, Дуванском районах по автодороге Бирск – Тастуба – Сатка на участке км 0+000 – км 204+000;
в Иглинском районе по автодорогам:
М-5 «Урал»-Улу-Теляк на участке км 0+000 – км 10+600,
М-5 «Урал»-Иглино на участке км 0+000 – км 5+400;
Иглино – Красный Восход на участке км 0+000 – км 51+800,
Иглино – Кальтовка на участке км 0+000 – км 7+800,
М-5 «Урал» – Пятилетка на участке км 0+000 – км 3+800.