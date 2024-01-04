В Башкирии из-за заснеженной дороги врачи не смогли доехать до пациентов

В Белорецком районе бригада врачей не смогла добраться до пациентов из-за заваленной снегом дороги. Инцидент произошёл в селе Бакеево.

Семья из четырёх человек, среди которых двое – дети, приехала в село в гости. Малыши 9 лет и 1 год 3 месяца вскоре почувствовали себя плохо. Семья заболела и была вынуждена обратиться за помощью к врачам. Но из-за непогоды бригада медиков не смогла добраться.

На помощь врачам прибыли спасатели Госкомитета по ЧС на машинах повышенной проходимости. Вскоре с врачами связалась мама заболевших детей, которая сообщила, что в госпитализации они не нуждаются. Температура у ребят спала – они благополучно уснули.

На сегодня запланирована чистка дороги.