В Башкирии поезд здоровья принимает пациентов в районных больницах

5 и 6 января в Бураевскую и Балтачевскую центральные районные больницы приедут поезда здоровья. Сегодня врачи осматривали пациентов в Благовещенске. Прибыл медицинский состав также в Стерлитамак – там уже детские специалисты.

Металлический прибор на расстоянии в несколько сантиметров уже не издаёт звуки. Врач использует камертон для проверки остроты слуха. Оториноларинголог приехал из республиканской клинической больницы имени Куватова. В Благовещенской ЦРБ временно нет своего лора. Медики прибыли в город на поезде здоровья. В бригаде 6 специализаций.

Среди тех, кто записался на приём к узким специалистам – пациенты, узнавшие о прибытии поезда здоровья из СМИ. Анонсы давали в газетах, соцсетях и на ТВ. После осмотра врачи в случае необходимости приглашают на дальнейшее обследование. Например, с применением оборудования уровнем выше, у поликлиники он первый, у республиканской клинической больницы – третий.