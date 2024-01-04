В Уфе не устранили неполадки в аварийном лифте

Сорвавшийся с людьми аварийный лифт до сих пор не наладили. Ремонтные работы были назначены на сегодня. По словам жильцов дома в Уфе по адресу Революционная 68, представители, обслуживающей лифт, организации всё-таки приехали. Но как уведомил представитель управляющей компании, из-за поломки одной из деталей ремонт откладывается.

После завершения ремонта, сторонняя организация должна протестировать оборудование и дать заключение о безопасности его использования. Следственный отдел по Советскому району Уфы также организовал проверку по данному факту. Напомним, что инцидент с лифтом, в котором находились пять мужчин, произошел в ночь с 1 на 2 января. Как сообщила пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы, причиной падения лифта стал технический сбой.