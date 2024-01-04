В Башкирии студенты УУНиТ собирают беспилотники для промышленных целей

Один миллион на инновации. Студенты Кумертауского филиала уфимского университета науки и технологий собирают беспилотники для промышленных целей. Летательные аппараты они предлагают использовать для проверки линий электропередачи, а также газо- и нефтепроводов.
Минимум транспорта, людей и времени. Дрон может стать правой рукой электрика, и вместо человека искать неисправности на линиях. Всё это с помощью специальных камер и программ на основе искусственного интеллекта.
Дрон-электрик стал победителем в конкурсе грантов. На его создание молодые ученые выиграли 1 млн рублей. Реализовать проект разработчики намерены до сентября следующего года. Схожий беспилотник, правда уже по исследованию нефте- и газопроводов, делают студенты на соседней кафедре.
Протяженность нефтегазопроводов в России составляет 110 тыс. километров. В Башкортостане – более 5 тысяч. Проводить их исследования студенты предлагают с помощью гексакоптера, дальность полета которого – не менее 2 км. По задумке, с помощью беспилотника, можно находить, например, очаги возгорания. Авторы также готовятся принять участие в конкурсе стартапов.
Кумертау – город авиастроителей, где выпускают не только вертолеты, но и с недавнего времени – беспилотники вертолётного типа. У проектов, которые развивают студенты – большое будущее.
О развитии темы беспилотной авиации много говорил Радий Хабиров. В своём послании к Госсобранию одной из задач нынешнего 2024 года он называл развитие гражданского рынка применения БПЛА. В новом году на предприятиях региона запланирован выпуск 4 тыс. единиц разных типов беспилотных авиационных систем и комплексов. По словам главы региона, рано или поздно спецоперация должна закончится, и дроны могут оказаться весьма полезны в мирных целях.