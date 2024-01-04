В Башкирии студенты УУНиТ собирают беспилотники для промышленных целей

Один миллион на инновации. Студенты Кумертауского филиала уфимского университета науки и технологий собирают беспилотники для промышленных целей. Летательные аппараты они предлагают использовать для проверки линий электропередачи, а также газо- и нефтепроводов.

Минимум транспорта, людей и времени. Дрон может стать правой рукой электрика, и вместо человека искать неисправности на линиях. Всё это с помощью специальных камер и программ на основе искусственного интеллекта.

Дрон-электрик стал победителем в конкурсе грантов. На его создание молодые ученые выиграли 1 млн рублей. Реализовать проект разработчики намерены до сентября следующего года. Схожий беспилотник, правда уже по исследованию нефте- и газопроводов, делают студенты на соседней кафедре.

Протяженность нефтегазопроводов в России составляет 110 тыс. километров. В Башкортостане – более 5 тысяч. Проводить их исследования студенты предлагают с помощью гексакоптера, дальность полета которого – не менее 2 км. По задумке, с помощью беспилотника, можно находить, например, очаги возгорания. Авторы также готовятся принять участие в конкурсе стартапов.

Кумертау – город авиастроителей, где выпускают не только вертолеты, но и с недавнего времени – беспилотники вертолётного типа. У проектов, которые развивают студенты – большое будущее.