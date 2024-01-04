В Башкирии открылась новая школа «Гармония»

Медиастудия, уроки в очках виртуальной реальности и физика на практике. В новой школе «Гармония» Уфимского района рассказали, как проходит учебный процесс. Учебное заведение местные жители ждали давно. В сентябре школа наконец распахнула двери.

Какого испачкать руки мелом и зачем под рукой всегда должна быть тряпка – им уже не понять. В их школе доски цифровые и стирается на них всё гораздо проще. За почти полгода учёбы эти первоклашки уже обрели здесь свои любимые места.

Такую же оценку юные критики ставят и родной школе. Но вот процесс её достижения был непростым. Строительство школы в селе Миловка шло с 2019 года. Сроки сдачи несколько раз переносили. Окончания работ ждали и дети из соседних сёл. И в этом учебном году наконец прозвенел первый звонок.

Я очень довольна, и как учитель, который работает в этом коллективе, и как родитель. За будущее своих детей я спокойна. Лиана Шаяхметова, учитель обществознания школы «Гармония» с. Миловка

Это школа нового поколения. Её ученики имеют то, о чем их родители даже и мечтать не могли. Вот своя медиастудия. Ученики создают свои программы, рубрики, рассказывают о новостях школы. Для учеников начальной школы всё это кажется нормой, а вот старшеклассникам есть с чем сравнить.

Уроки могут проходить даже так. Зачем рассказывать о том, что дети могут увидеть здесь и сейчас с помощью очков виртуальной реальности. Уроки труда проходят тоже реалистично. У девочек оборудованная кухня, которой позавидуют многие хозяйки и многофункциональные швейные машинки.

Счастливы и преподаватели точных наук. Возможностей увлечь учеников стало больше. На уроках физики всё чаще прибегают к практическим заданиям.

В школе существует класс МЧС. Ребята дополнительно к основной программе изучают более подробно оказание первой помощи и как вести себя при чрезвычайных ситуациях.

Школы, которая была в Миловке, не хватало. К новому учебному заведению относятся и дети из соседних населённых пунктов.