В Башкирии прошёл спортивный праздник в рамках конкурса «Трезвое село»

В селе Мурдашево Стерлитамакского района прошёл спортивный праздник. Он проводится второй год в рамках конкурса «Трезвое село». Если населённый пункт пройдёт в финал, выигранные средства сельчане планируют направить на благоустройство.

Зимний сабантуй отличает, разве что наличие снега. Традиционные для праздника активности сохранены – перетягивание каната, бег в мешках и с препятствиями. Мероприятие родилось 2 года назад, как один из этапов конкурса «Трезвое село», а сегодня уже стало любимым праздником в районе

Селу Мурдашево более 200 лет. Оно входит в состав Аючевского сельсовета. На этой земле родился Кахым-туря. На грант главы республики был создан музей, посвящённый герою. Населенный пункт имеет богатую историю – активные сельчане пару лет ведут борьбу за звание самого трезвого села. Так участники конкурса и в буквальном смысле –научились обходиться без горячительных напитков.

В стороне сельчане не остались от дела, объединившего всех – помощи бойцам СВО. Волонтеры плетут маскировочные сети, отливают окопные свечи, изготавливают наборы сухих душей, вяжут тёплые носки и заготавливают консервы. Ежемесячно на передовую неравнодушные жители отправляют поддержку на сумму 400 тыс. рублей.