В Башкирии жительница изготавливает ростовые куклы в национальных костюмах

Хобби высотой в человеческий рост. Жительница города Мелеуза Фаниса Бакбаева изготавливает ростовые куклы. В её коллекции уже 12 кукол, главной особенностью которых являются национальные костюмы народов, проживающих в Башкортостане.

Они всегда при полном параде, и ждут очередного городского или районного праздника, чтобы снова выйти в свет. Ростовые куклы Фанисы Бикбаевой хорошо знакомы мелеузовцам. Каждую из них мастерица делает таким образом, чтобы они смогли передать культуру того или иного народа.

А это башкирская красавица. Посмотришь на неё, и она такая спокойная, терпеливая. Это всё видно, как есть у башкирского народа. А это русский дядя Ваня играет на балалайке. Я его давно сделала, но хочу обновить. Фаниса Бикбаева, мастерица

Любимым делом Фаниса Бикбаева занимается уже более 16 лет. Самое сложное – придумать образ, говорит мастерица. Своими руками шьёт и национальные костюмы. В среднем на одну куклу уходит чуть больше месяца работы. Ещё одно увлечение женщины – коллекционирование. 4 года назад в своём доме она организовала музей. В экспозиции – ткацкий станок 1937 года, паласы ручной работы, деревянная утварь. Многие предметы остались от бабушки с дедушкой.

Когда большие праздники, когда много гостей, мы пьём чай из этого самовара. Это наш самый дорогой самовар из меди. А этот самовар из латуни, вот они сразу отличаются. Фаниса Бикбаева, мастерица