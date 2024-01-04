В Башкирии жительница изготавливает ростовые куклы в национальных костюмах

Хобби высотой в человеческий рост. Жительница города Мелеуза Фаниса Бакбаева изготавливает ростовые куклы. В её коллекции уже 12 кукол, главной особенностью которых являются национальные костюмы народов, проживающих в Башкортостане.
Они всегда при полном параде, и ждут очередного городского или районного праздника, чтобы снова выйти в свет. Ростовые куклы Фанисы Бикбаевой хорошо знакомы мелеузовцам. Каждую из них мастерица делает таким образом, чтобы они смогли передать культуру того или иного народа.
Любимым делом Фаниса Бикбаева занимается уже более 16 лет. Самое сложное – придумать образ, говорит мастерица. Своими руками шьёт и национальные костюмы. В среднем на одну куклу уходит чуть больше месяца работы. Ещё одно увлечение женщины – коллекционирование. 4 года назад в своём доме она организовала музей. В экспозиции – ткацкий станок 1937 года, паласы ручной работы, деревянная утварь. Многие предметы остались от бабушки с дедушкой.
В частной коллекции Фанисы Бикбаевой – около тысячи экспонатов. Ученики местных школ приходят к ней на экскурсию целыми классами. В будущем экспозиция пополнится. В планах мастерицы сделать ростовые куклы башкирских героев.