В Уфе прошли новогодние соревнования по фигурному катанию

В столице нашей республики прошли новогодние соревнования по фигурному катанию. Участие в них принимали как самые юные спортсменки, так и кандидаты в мастера спорта. Для кого-то эти соревнования стали дебютными в их карьере. 2023 год для фигуристок был богат на различные турниры.
2023 год для фигурного катания в Башкортостане выдался насыщенным. Впервые в столице нашей республики прошел этап Гран-при России «Край Курая». Состоялось большое количество мастер классов с победителями и призёрами Олимпийских игр. И не только в Уфе, но и в других городах нашей республики.
Уже сейчас фигуристки нашей республики добиваются успехов на соревнованиях российского уровня. А в ближайшем будущем победителей должно стать ещё больше.
Завершился год для фигуристок традиционными стартами. Сначала выступали опытные спортсменки, а после, те, кто только начинает свой путь.
Для Николь Трушкиной год выдался успешным. Её коллекция наград пополнилась медалью новогодних стартов. Николь выступила с программой «Русская народная» и заняла второе место.
Для Дарины Галимовой выступать на соревнованиях уже привычное дело. В 2023 году на всероссийских соревнованиях спортсменка неоднократно становилась первой. На этот год Дарина ставит новые цели.
Завершились соревнования новогодним хороводом и поздравлениями от Деда Мороза. В 2024 году в республике планируют развивать такую дисциплину, как синхронное катание.