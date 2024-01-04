В Уфе прошли новогодние соревнования по фигурному катанию

В столице нашей республики прошли новогодние соревнования по фигурному катанию. Участие в них принимали как самые юные спортсменки, так и кандидаты в мастера спорта. Для кого-то эти соревнования стали дебютными в их карьере. 2023 год для фигуристок был богат на различные турниры.

2023 год для фигурного катания в Башкортостане выдался насыщенным. Впервые в столице нашей республики прошел этап Гран-при России «Край Курая». Состоялось большое количество мастер классов с победителями и призёрами Олимпийских игр. И не только в Уфе, но и в других городах нашей республики.

Неплохой у нас был первый опыт в проведении достаточно серьёзных соревнований, мы справились. Республика справилась. Ну и надеемся, что в дальнейшем тоже нам доверят проведение таких мероприятий. Ульяна Тыртышная, председатель Федерации фигурного катания Республики Башкортостан

Уже сейчас фигуристки нашей республики добиваются успехов на соревнованиях российского уровня. А в ближайшем будущем победителей должно стать ещё больше.

У нас в 2023 году было несколько призовых мест и даже первые места на всероссийских соревнованиях, начиная с третьего спортивного разряда. Пока 3, 2, 1 разряды. Ульяна Тыртышная, председатель Федерации фигурного катания Республики Башкортостан

Завершился год для фигуристок традиционными стартами. Сначала выступали опытные спортсменки, а после, те, кто только начинает свой путь.

Для Николь Трушкиной год выдался успешным. Её коллекция наград пополнилась медалью новогодних стартов. Николь выступила с программой «Русская народная» и заняла второе место.

За эти 4 года, когда я пришла на фигурное катание, у нас первый танец какой-то там был, нам его пингвинчиков каких-то бросали. Вторая у меня программа была, там, колыбельная. Я вот так вставала и качала, как будто лялечку. А щас у меня программа русско-народная. Николь Трушкина, серебряный призер соревнований по фигурному катанию

Для Дарины Галимовой выступать на соревнованиях уже привычное дело. В 2023 году на всероссийских соревнованиях спортсменка неоднократно становилась первой. На этот год Дарина ставит новые цели.

Я занимаюсь 4 года. И мне нравится ездить в разные города и всегда занимать разные места. Ну, я хотела бы прыгнуть новые прыжки и чтоб у меня был новый разряд. Дарина Галимова, участница соревнований по фигурному катанию