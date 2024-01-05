В Башкирии похолодает до -30 градусов - Башгидрометцентр

Специалисты Башгидрометцентра рассказали о погоде в ближайшие дни. По данным синоптиков, сегодня, 5 января, днем в некоторых районах республики пройдет небольшой снег.

Ветер северо-западный, северный умеренный. Днем столбики термометров покажут от -13 до -18, по югу региона – до -8 градусов.

Завтра, 6 января, существенных осадков не прогнозируется. При этом в некоторых южных районах Башкирии ожидается небольшой снег. Ветер будет слабым. Ночью холодно: -25, -30, по югу республики -15,-20 градусов. Дневная температура воздуха -17, -22 градуса.