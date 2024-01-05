В Башкирии в 2024 году первого пьяного за рулем задержали в Салавате

В Салавате 1 января в начале первого часа ночи сотрудники ДПС обратили внимание на автомобиль ВАЗ-2110, который ехал на большой скорости.
Водитель игнорировал требование патрульного экипажа о немедленной остановке. Госавтоинспекторы начали преследование нарушителя. На одном из перекрестков города водитель не справился с управлением и вынужден был остановиться.
Сотрудники ДПС провели освидетельствование 40-летнего местного жителя: в выдыхаемом воздухе обнаружен алкоголь 0.655 мг/л.
В отношении нарушителя составлены административные материалы. Машину отправили на штрафстоянку.
Фото: стоп-кадр видео ГИБДД по РБ