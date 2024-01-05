В Башкирии спасатели вновь выехали на помощь многодетной семье в село Бакеево

В Белорецком районе республики многодетная семья попала в беду. Об этом стало известно сегодня утром. К ним на помощь в село Бакеево выехали спасатели госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

В пресс-службе ведомства рассказали подробности инцидента. Дорога к населенному пункту отсутствовала из-за снежных заносов. Помощь потребовалась семье с тремя несовершеннолетними детьми – 12 и 9 лет, а также годовалому малышу.

Несколько дней назад к этой семье спасатели пытались доставить бригаду медиков: у детей поднялась высокая температура.

Сообщается, что в тот день фельдшер «скорой» не смогла добраться до места вызова. Из Тукана в Бакеево отправились спасатели на машинах повышенной проходимости.

Спустя время, с фельдшером связалась мать детей, которая сообщила, что помощь медиков им уже не требуется: жар у детей прошел.