Уфимским коммунальщикам поручено освободить дворы от снега до 9 января

Мэр башкирской столицы Ратмир Мавлиев в своих социальных сетях сообщил о совещании, которое он сегодня провел с руководителями управляющих компаний и ТСЖ.

Он отметил, что в ходе проведения контрольных проверок был выявлен целый ряд нарушений. Кроме того, от жителей Уфы поступает большое количество жалоб и обращений. Ратмир Мавлиев поручил всем управляющим компаниям провести комплексную уборку на закрепленных территориях в срок до 9 января.