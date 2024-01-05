Уфимским коммунальщикам поручено освободить дворы от снега до 9 января

Мэр башкирской столицы Ратмир Мавлиев в своих социальных сетях сообщил о совещании, которое он сегодня провел с руководителями управляющих компаний и ТСЖ.
Он отметил, что в ходе проведения контрольных проверок был выявлен целый ряд нарушений. Кроме того, от жителей Уфы поступает большое количество жалоб и обращений. Ратмир Мавлиев поручил всем управляющим компаниям провести комплексную уборку на закрепленных территориях в срок до 9 января.
Добавим, в совещании принимали участие прокурор Уфы Сергей Воронов, министр ЖКХ РБ Ирина Голованова, а также представители Госкомжилнадзора республики.
Фото: пресс-служба Администрации Уфы