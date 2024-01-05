В Башкирии заработает Центр практической подготовки по направлению БПЛА

В Башкирии на базе одного из колледжей будет создан Центр практической подготовки по направлению БПЛА, а в 20 школах региона будут работать специализированные кружки. Об этом сегодня в своих социальных сетях рассказал Глава Башкирии Радий Хабиров.

Фото №1 - В Башкирии заработает Центр практической подготовки по направлению БПЛА

Развитие данного перспективного направления стало возможным благодаря победе нашей республики во всероссийском конкурсе грантов, а также субсидии, которую республика получит уже в этом году.

Фото №2 - В Башкирии заработает Центр практической подготовки по направлению БПЛА

Это планы. Но у нас уже есть и наш опыт. Сразу два колледжа в 2023 году впервые начали обучать студентов по специальности «Эксплуатация беспилотных авиационных систем». Это Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности и Башкирский колледж архитектуры, строительства и коммунального хозяйства. В сумме у них – 100 бюджетных мест по беспилотникам.

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Кроме того, в республике действует программа повышения квалификации по эксплуатации БПЛА, которую разработал республиканский Центр опережающей профессиональной подготовки.

Фото №3 - В Башкирии заработает Центр практической подготовки по направлению БПЛА

В центрах образования «Точка роста», в кружках на базе Центра развития талантов «Аврора» и в учреждениях дополнительного образования школьников обучают правильному обращению с беспилотниками.

БАШКОРТТАР-БСТ

Фото: телеграм-канал Радия Хабирова

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