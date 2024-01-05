В Башкирии заработает Центр практической подготовки по направлению БПЛА

Это планы. Но у нас уже есть и наш опыт. Сразу два колледжа в 2023 году впервые начали обучать студентов по специальности «Эксплуатация беспилотных авиационных систем». Это Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности и Башкирский колледж архитектуры, строительства и коммунального хозяйства. В сумме у них – 100 бюджетных мест по беспилотникам.

Радий Хабиров, Глава Башкирии