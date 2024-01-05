В Башкирии заработает Центр практической подготовки по направлению БПЛА

В Башкирии на базе одного из колледжей будет создан Центр практической подготовки по направлению БПЛА, а в 20 школах региона будут работать специализированные кружки. Об этом сегодня в своих социальных сетях рассказал Глава Башкирии Радий Хабиров.
Развитие данного перспективного направления стало возможным благодаря победе нашей республики во всероссийском конкурсе грантов, а также субсидии, которую республика получит уже в этом году.
Кроме того, в республике действует программа повышения квалификации по эксплуатации БПЛА, которую разработал республиканский Центр опережающей профессиональной подготовки.
В центрах образования «Точка роста», в кружках на базе Центра развития талантов «Аврора» и в учреждениях дополнительного образования школьников обучают правильному обращению с беспилотниками.
Фото: телеграм-канал Радия Хабирова