В Уфе столкнулись грузовик и две легковые: пострадали трое

Накануне днем в Уфе 23-летний водитель, управляя автомобилем «Дэу Нексиа», двигался по Бирскому тракту в направлении Соединительного шоссе.

Во время движения он врезался во встречный тягач «Скания G400». От удара машина столкнулась с «БМВ530D», который ехал сзади.

В результате ДТП собственник «Дэу» и мужчина-пассажир, 1973 года рождения, получили травмы. После осмотра их отпустили.

Еще одна пассажирка – женщина, 1974 года рождения – получила травму головы. Ее госпитализировали.

По факту ДТП начато разбирательство.