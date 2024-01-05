Из Уфы после краткосрочного отпуска бойцы отправились в зону СВО

После краткосрочного отпуска в зону специальной военной операции отправились бойцы из Башкортостана. Военнослужащим удалось встреть Новый год дома, в кругу семьи. Отдохнув рядом с близкими, наши земляки вновь готовы встать на защиту Отечества. Церемония проводов состоялась традиционно на площади перед комплексом «Уфа-Арена».
Отвезут бойцов к месту службы автобусы ГУП «Башавтотранс». Маршруты организованы по поручению главы республики Радия Хабирова. Усиленная организация отпусков для военнослужащих перед праздниками была поручением Министерства обороны России.