Из Уфы после краткосрочного отпуска бойцы отправились в зону СВО

После краткосрочного отпуска в зону специальной военной операции отправились бойцы из Башкортостана. Военнослужащим удалось встреть Новый год дома, в кругу семьи. Отдохнув рядом с близкими, наши земляки вновь готовы встать на защиту Отечества. Церемония проводов состоялась традиционно на площади перед комплексом «Уфа-Арена».