Из Уфы после краткосрочного отпуска бойцы отправились в зону СВО

После краткосрочного отпуска в зону специальной военной операции отправились бойцы из Башкортостана. Военнослужащим удалось встреть Новый год дома, в кругу семьи. Отдохнув рядом с близкими, наши земляки вновь готовы встать на защиту Отечества. Церемония проводов состоялась традиционно на площади перед комплексом «Уфа-Арена».

Отвезут бойцов к месту службы автобусы ГУП «Башавтотранс». Маршруты организованы по поручению главы республики Радия Хабирова. Усиленная организация отпусков для военнослужащих перед праздниками была поручением Министерства обороны России.

Сегодня только 5 января, мы уже вторую партию отправляем ребят к местам проведения службы. Сегодня, конечно, всей республикой гордимся за ребят. Желаем ребятам счастливо доехать и живыми, и здоровыми вернуться домой.

Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан
Уфимская волна
БАШКОРТТАР-БСТ