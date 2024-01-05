В Башкирии продолжаются работы по профилактике ЧС

Три человека погибли в пожаре в Башкортостане. Возгорание произошло в жилом доме в селе Николаевка Благовещенского района. Чтобы избежать подобных трагедий, в республике продолжается усиленная работа по профилактике чрезвычайных ситуаций.

Одиноко проживающим гражданам ежедневно напоминают о правилах безопасности и раздают пожарные извещатели. С этого года во время рейдов также реализуют проект «Браслет-амулет». Как сообщил Радий Хабиров на оперативном совещании в конце декабря, программа призвана облегчить поиск потерявшихся людей.

Яркий, удобный, не требует зарядки. Этот гаджет не купишь в магазине электроники. «Браслеты-амулеты» бесплатно раздают тем, кто по состоянию здоровья не всегда может попросить о помощи. Сотрудники Госкомитета по чрезвычайным ситуациям реализуют уже вторую партию браслетов с NFC-технологией. На них хранится важнейшая информация о владельце: его имя и фамилия, номера телефонов родственников и необходимые данные о здоровье человека.

Гражданам пожилого возраста, которые проживают одни, выдаем «Браслеты-амулеты», на которые записана информация о них, о телефоне родственников. И в случае, если они, например, вышли на улицу и забыли, как вернуться домой, могут обратиться к любому прохожему, он считает телефоном информацию о них и окажет необходимую помощь. Кирилл Первов, и.о. председателя Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям

Браслеты раздают в рамках регулярных рейдов по пожарной безопасности. Ежегодно в новогодние праздники количество возгораний увеличивается в 5 раз. Так, только за минувшие сутки в пожарах в Башкортостане погибли 3 человека. Возгорание произошло в селе Николаевка Благовещенского района. А в Уфе пожарные потушили автомобиль. В машине марки Kia Cerato воспламенился моторный отсек и панель приборов. Чтобы избежать возгораний в помещениях, 15 категориям граждан выдают пожарные извещатели. Правда, использовать устройство по назначению соглашаются не все.

Выезжаю ежедневно в рейды, и у кого он в ящике лежит, не установлен. Естественно, мы проводим беседы, инструктажи. И рассказываем о пользе: уже более тысячи жизней спасли пожарные извещатели только в нашей республике за прошедший год. Екатерина Чебанюк, ответственный сотрудник по пожарной безопасности в Жуковском сельсовете