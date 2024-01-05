По программе «Башкирское долголетие» в этом году отправятся в Беларусь 1,5 тыс. человек

В этом году на экскурсию в Беларусь по программе «Башкирское долголетие» отправятся 1,5 тыс. пенсионеров. Ровно столько же побывали в соседнем государстве в минувшем 2023 году. Шанс попасть в список туристов есть у всех представителей серебряного возраста.

Музейный комплекс «Дудутки» – один из самых популярных в Беларуси. Он неизменно стоит в маршрутном плане туристов со всего мира. С недавнего времени частыми гостями его экспозиций стали и пенсионеры из Башкортостана.

Окунуться в историю помогут мастера в ремесленных цехах. Как ещё узнать культуру чужой страны, как не через предметы быта или, например, музыкальные инструменты и, конечно, через национальную кухню.

В этой экскурсии участие приняли почти полсотни туристов из Башкортостана, которые прилетели в Минск прямым рейсом из Уфы. Основные точки маршрута – знаковые исторические и современные локации Беларуси. Программа рассчитана на 7 дней.

Тур предполагает частичную оплату. Принять участие в проекте могут жители старшего поколения в возрасте от 55 лет. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте «Башкирско-белорусское долголетие».