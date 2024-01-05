В Уфе попрощались с народным поэтом Башкирии Равилем Шаммасовым

Общественность проводила в последний путь Равиля Шаммаса. Прощание с народным поэтом Башкортостана, который ушёл из жизни в возрасте 93 лет состоялось сегодня в Национальном музее республики.

Проститься с покойным пришли коллеги, друзья, близкие и все те кто знал его при жизни. Равиль Шаммасов родился 9 ноября 1930 года в селе Халикеево Стерлибашевского района. В разные годы работал учителем русского языка и литературы, директором школы. Позже связал свою судьбу с журналистикой. С 1973 года Равиль Сахиуллович являлся членом Союза писателей. Стихи же молодого поэта начали публиковаться в периодической печати ещё в 50-е годы прошлого столетия.