В Уфе резиденцию Деда Мороза посетили уже 50 тыс. человек

Резиденцию Деда Мороза в Уфе посетили уже 50 тыс. человек. В сказку приезжают, к слову, не только местные жители, а также гости Башкортостана. Дети читают зимнему волшебнику стихотворения, поют песни, взамен – подарки, в случае если родители позаботятся об этом заранее.

Маленькая Василиса приехала в сопровождении целой стаи собак. Не чтобы защищали, а чтобы скучно не было. В сказку и в зиму Блиновы приехали из Оренбурга. В резиденцию Деда Мороза в Уфе приходят и местные жители. Мэр города честно выстоял очередь на улице вместе с семьёй.

У выхода – книга с мечтами и пожеланиями. Кто-то абстрактно хочет счастья для всех, а кто-то уже для себя формулирует конкретно – до квадратного метра. Отзывы не только на русском, есть даже на китайском. Видимо в надежде, что Дед Мороз всё-таки волшебник и должен понять любой язык.