В Башкирии на базе Стерлитамакского филиала УУНиТ открыли детский технопарк

Будущее создается сегодня. На базе Стерлитамакского филиала Уфимского университета науки и технологий открыли детский технопарк. Воспитанники пишут компьютерные программы, а студенты изобретают собственных роботов, которых тестируют в самых суровых условиях.

Схватка башкирского Урал-батыра и робота Energy girls из Санкт-Петербурга стала одной из самых зрелищных на турнире. Каждая машина весом почти под центнер пыталась побороть своего противника. Операторы, которые дистанционно управляют роботами, должны нанести оппонентам максимальный урон, обездвижить, или вытолкнуть за пределы ринга. В этой схватке Урал, как настоящий батыр, уступил место команде девушек.

В международном турнире битвы роботов принимала участие команда студентов Стерлитамакского филиала Уфимского университета науки и технологий. Своего железного друга они собрали общими усилиями. И чтобы победить в следующей схватке, решили его модернизировать.

Модернизация роботов проходит в конструкторском бюро самого большого филиала Уфимского университета науки и технологий. Здесь готовят профессиональные кадры. И специалистов тут начинают обучать со школьной скамьи. Для этого здесь создали детский технопарк, в котором занимаются 300 воспитанников.

Радмир не играет в компьютерные игры, а пишет программы для электронных машин. В свои 11 он уже придумал около 20 кодов, а сейчас готовит электронную новогоднюю открытку.