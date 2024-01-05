На выставке-форуме «Россия» можно будет познакомиться с цифровыми видами спорта Башкирии

Посетители смогут познакомиться с цифровыми видами спорта, которые развиваются в Башкортостане, оценить Олимпийское наследие региона, а также лично пообщаться с местными чемпионами. Для детей организуют турниры по интерактивному хоккею, футболу и другим видам спорта. Организатором мероприятия выступит Министерство спорта Республики Башкортостан.