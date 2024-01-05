В Уфе прошёл отчётный концерт по воздушной акробатике

В столице республики прошёл новогодний отчетный концерт по воздушной акробатике. В празднике приняли участие воспитанницы уфимского центра «Крылья неба». Воздушная акробатика – новый вид спорта в республике, но у башкирских атлетов уже есть медали на всероссийских турнирах.

Красота и грация на высоте девяти метров. Это захватывающее направление акробатики, которое сочетает в себе и танец, и спорт.

В новогоднем отчетном концерте участие принимали и спортсменки от трёх лет. Диана Мавлютова занимается воздушной акробатикой не первый год. В 2023 спортсменка становилась чемпионкой страны и республики. На этом останавливаться Диана не собирается.

Сначала я занималась в цирковой студии, увидела, что есть полотна, кольцо. Мне очень понравилось на них заниматься, всё время я уделяла именно полотнам. И потом я перешла в этот центр и начала заниматься профессионально. Диана Мавлютова

В Уфе это первый спортивный центр воздушной акробатики. На новогоднем концерте выступили не только спортсменки. К отчетному мероприятию номера подготовили и тренеры.

Могу даже сказать, не побоюсь так громко это заявить, что, когда мы выезжаем на российские соревнования, нашу команду узнают. Мы узнаваемые среди других городов. Потому что у нас сильная команда. Анастасия Ульчева, руководитель спортивного центра воздушной гимнастики

А Арина Махмутова в спортцентре «Крылья неба» занимается второй год. На всероссийских соревнованиях в Москве у всех спортсменок сборной республики был шанс выполнить норматив кандидата в мастера спорта, но этого сделать пока не удалось. Зато теперь есть цель на следующий год.

В этом году мы очень много городов посетили. Мы были в Москве, Казани, в Самаре. Было много первых мест, вторых. Было, когда и места не занимала. Арина Махмутова