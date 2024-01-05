В Уфе прошёл отчётный концерт по воздушной акробатике

В столице республики прошёл новогодний отчетный концерт по воздушной акробатике. В празднике приняли участие воспитанницы уфимского центра «Крылья неба». Воздушная акробатика – новый вид спорта в республике, но у башкирских атлетов уже есть медали на всероссийских турнирах.
Красота и грация на высоте девяти метров. Это захватывающее направление акробатики, которое сочетает в себе и танец, и спорт.
В новогоднем отчетном концерте участие принимали и спортсменки от трёх лет. Диана Мавлютова занимается воздушной акробатикой не первый год. В 2023 спортсменка становилась чемпионкой страны и республики. На этом останавливаться Диана не собирается.
В Уфе это первый спортивный центр воздушной акробатики. На новогоднем концерте выступили не только спортсменки. К отчетному мероприятию номера подготовили и тренеры.
А Арина Махмутова в спортцентре «Крылья неба» занимается второй год. На всероссийских соревнованиях в Москве у всех спортсменок сборной республики был шанс выполнить норматив кандидата в мастера спорта, но этого сделать пока не удалось. Зато теперь есть цель на следующий год.
Сейчас в «Крыльях неба» тренируются 150 спортсменок. Это как любители, так и профессиональные эквилибристки. С этого года в столице нашей республики планируют проводить летние сборы, а также пройдет Чемпионат Башкортостана. Для Уфы эти соревнования станут первыми масштабными по воздушной акробатике – планируется участие около 300 спортсменок со всего региона.